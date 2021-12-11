Посольство РФ в Лондоне заявило об обеспокоенности ситуацией на Украине

Военная поддержка Украины странами НАТО, в частности Великобританией, делает ситуацию в стране всё более взрывоопасной. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне. Высказывание российских дипломатов появилось в ответ на комментарии министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Текст заявления опубликован на сайте посольства.

В субботу, 11 декабря, в ходе министерского саммита G7 в Ливерпуле Трасс неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом» против «российской агрессии».

В посольстве России в очередной раз подчеркнули , что государство не имеет никаких намерений нападать на Украину, одновременно отметив, что ситуация действительно становится «взрывоопасной. Однако связано это с гражданской войной в этой стране.

И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится всё более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании в Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада, — говорится в заявлении российского посольства.

Дипломаты сообщили, что приняли к сведению заявления британского министра относительно ситуации с Украиной. В посольстве подчеркнули симптоматичность использования термина «российская агрессия».

Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчёркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение, — отметили в посольстве.

Также в сообщении подчёркивается, что заявления о «российской угрозе» являются «фальшивым лозунгом», в то время как именно вооружённые силы Великобритании активно продвигаются к границам РФ в Польше и Эстонии, а британское военное руководство заявляет о намерении добиться присутствия в Арктике.

Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряжённости. Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов, — резюмировали в посольстве РФ.

Ранее в МИД РФ заявили, что втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной России, что создаёт неприемлемые угрозы безопасности для страны. В ведомстве напомнили, что у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике на всём пространстве ОБСЕ. При этом в Хартии европейской безопасности, принятой в 1999 году, подчёркнуто, что государства-участники «не будут укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств».