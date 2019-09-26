https://static.news.ru/photo/72072306-e078-11e9-903d-fa163e074e61_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Речь главы Литвы — Гитанаса Науседы — во время 74-й сессии Генассамблеи ООН, в которой особое внимание отводилось РФ, ведёт двусторонние отношения Москвы и Вильнюса в полный тупик, заявили в российском посольстве в Литве.

Президент заявил, что Кремль продолжает дестабилизировать соседние государства, а прибалтийская страна старается поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии.

Он также подверг критике ряд политических лидеров, высказывающихся «о новом геополитическом пространстве от Атлантического океана до Владивостока».

Изложенный набор набивших оскомину штампов применительно к нашей стране вызвал, признаём, чувство сожаления. Не вызывает сомнения: текст «российской части» выступления подготовлен «специалистами», поднаторевшими на выстраивании и реализации жёсткого антироссийского курса официального Вильнюса, — говорится в заявлении посольства РФ в Литве на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook .

Ранее News.ru сообщал, что секретариат ООН в курсе проблемы с отказом в визах для российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи, однако пока не готов комментировать эту ситуацию. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.