Посольство РФ в Латвии резко отреагировало на запрет российского телеканала

https://static.news.ru/photo/0e1e1f88-6a66-11eb-96ed-96000091f725_660.jpgРига, ЛатвияФото: Виктор Лисицын/Global Look Press
Российское диппредставительство в Риге прокомментировало запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала «Россия-РТР», введённый Национальным советом по электронным СМИ.
Телеканал исключают из сетки вещания сроком на один год.
В лучших традициях диктатуры Нацсовет по электронным СМИ принял решение запретить с 15 февраля ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии. Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны, — говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети Facebook.
Ранее NEWS.ru сообщал, что решение латвийских властей запретить вещание телеканала «Россия-РТР» является политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова. ОБ этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.