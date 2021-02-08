Посольство РФ в Латвии резко отреагировало на запрет российского телеканала

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Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал статью основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, в которой содержится критика политика Алексея Навального. Он заявил, что считает аргументы экс-лидера партии обоснованными.

Я никогда не был сторонником Явлинского, но разные точки зрения должны высказываться в стране и в том числе относительно персоны Навального. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У Явлинского вполне обоснованная...