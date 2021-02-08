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Посольство РФ в Латвии резко отреагировало на запрет российского телеканала

02:28, 09 февраля 2021
Рига, Латвия Рига, Латвия Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Российское диппредставительство в Риге прокомментировало запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала «Россия-РТР», введённый Национальным советом по электронным СМИ.

Телеканал исключают из сетки вещания сроком на один год.

В лучших традициях диктатуры Нацсовет по электронным СМИ принял решение запретить с 15 февраля ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии. Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны, — говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение латвийских властей запретить вещание телеканала «Россия-РТР» является политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова. ОБ этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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