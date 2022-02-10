Посольство РФ в Киеве заявило о готовности вывезти неосновной персонал

Неосновной персонал посольства России в Киеве может на время покинуть Украину, данный вопрос на данным момент прорабатывается. Об этом четверг сообщил корреспонденту ТАСС представитель российского диппредставительства. Поводом стало предложение по эвакуации сотрудников главы МИД РФ Сергея Лаврова после переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке, — отметил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс, что действия США и Великобритании заставляют задуматься над подготовкой этими странами провокаций на Украине. По его словам, возможно «именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников». Он не исключил возможность в ответ порекомендовать неосновному персоналу российских дипломатических учреждений в Украине на время уехать домой.

До этого посольство Соединённых Штатов снова призвало своих граждан покинуть Украину, опубликовав сообщение на сайте дипломатического представительства. Кроме того, опубликована дорожная карта с перечнем стран для отъезда из восточноевропейского государства.

Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала из посольства на Украине, а также порекомендовал гражданам США подготовиться к самостоятельному отъезду в случае угрозы со стороны России. Об аналогичных мерах также заявили Великобритания и Австралия.