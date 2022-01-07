Посольство РФ в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиасообщения

Посольство России в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиационного сообщения. Об этом написано в Telegram-канале российского МИД.

В Казахстане открыта горячая линия по вопросам, связанным с авиасообщением. Получить информацию о расписании и статусах авиарейсов, порядке отмены или возврата авиабилетов возможно по телефонам горячей линии: +7 717 279 8213,+7 717 279 8214, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпании в Казахстане намерены восстановить авиасообщение внутри страны и на международных направлениях в пятницу, 7 января, с 15:00 по местному времени (12:00 по Москве). Полёты были приостановлены на фоне массовых беспорядков.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.