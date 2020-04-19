Посольство РФ в Чехии прокомментировало изменение адреса

https://static.news.ru/photo/a3f1f8ec-8207-11ea-9325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России в Чехии/facebook.com

Российское диппредставительство в Праге сообщило, что опубликованная чешскими СМИ информация о том, что посольство якобы собирается использовать в качестве «нового» официального адреса адрес своего консульского отдела, не соответствует действительности.

Об этом сообщило посольство РФ в Чехии в Facebook. Там пояснили, что консульский отдел находится по адресу: улица Коруновачни, 34. Посольство при этом находится на площади Под Каштанами, 1.

Этот адрес, пояснили российские дипломаты, являлся официальным для российской дипмиссии, однако в марте из мэрии Праги пришло уведомление.

По данному уведомлению, за представительским зданием «сохраняется» адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36, — пояснили в посольстве.

Также дипломаты добавили, что планируют использовать этот адрес в качестве официального.

Пражский городской совет решил переименовать площадь Под Каштанами, где находится здание посольства РФ в Чехии, и назвать её в честь Бориса Немцова.

При этом в начале марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на смену названия площади и заявила, что мотивация властей Праги, решивших назвать её именем политика Бориса Немцова, является абсолютно абсурдной.

Ранее пражское издание Aktualne со ссылкой на письмо российских дипломатов в чешский МИД сообщило, что российское представительство в Праге не будет указывать адрес официальной резиденции, которая расположена на площади, переименованной в честь убитого российского политика.

Кроме того, как утверждает издание, в МИД Чехии подтвердили, что посольство РФ уведомило их об изменении своего адреса, назвав это «административным шагом», который «нет никаких оснований оспаривать», писал NEWS.ru.