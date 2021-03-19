Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить спекулировать на шпионаже

https://static.news.ru/photo/ad0d138c-88c1-11eb-adbc-96000091f725_660.jpg Фото: bulgaria.mid.ru

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о причастности России к делу о шпионаже. Также российские дипломаты выразили надежду, что это дело, в рамках расследования которого задержаны уже шесть человек, не будет политизировано.

Расследование в отношении задержанных 18 марта лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу иностранного государства, ещё не завершено. Рассчитываем, что до решения суда по данному делу спекуляции о якобы причастности России к разведывательной деятельности против интересов Болгарии будут прекращены, — цитирует ТАСС заявление дипмиссии.

Российские дипломаты сочли эти спекуляции попыткой «вбить клин в российско-болгарский диалог» и в очередной раз «демонизировать» РФ.

Уверены, что судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства, — подчеркнули в посольстве.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве обороны Болгарии заявили о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже. В ведомстве не уточнили, в пользу какой страны они осуществляли свою противоправную деятельность, однако, по данным местных СМИ, они работали на Россию. Военнослужащих задержаны на 72 часа, с ними проводятся процессуально-следственные действия.

Как сообщило Болгарское национальное телевидение (BNT) со ссылкой на свои источники, военнослужащие были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России во время проведения спецоперации Государственного агентства национальной безопасности. В связи с этим прошли обыски в южных районах Софии и в районах в направлении Перника.