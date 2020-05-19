Посольство РФ в Берлине высказалось об «оккупации» русскими ГДР

https://static.news.ru/photo/b3c8d922-9a10-11ea-9659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Российское посольство в Берлине отреагировало на сюжет об «оккупационном» советском контингенте в ГДР. Сюжет был показан по каналу MDR. В нём говорилось, что «русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами».

Российские дипломаты назвали данное утверждение несправедливым, так как жители восточных федеральных земель и сегодня считают российско-германскую дружбу «отнюдь не забытым понятием», о чём говорят многочисленные личные и общественные контакты.

Советских людей многие жители ГДР воспринимали как друзей и партнёров, а войска на территории республики — как последователей Красной армии, которая избавила от нацизма Германию и Европу, говорится в заявлении посольства в Facebook.

Советская армия воспринималась в ГДР как «гарантия мира и безопасности во времена „холодной войны“ и противостояния военных блоков».

Радует, что добрые чувства сохранились по сей день. Не забывают здесь и о решающем вкладе СССР в дело объединения Германии, 30-летие которого скоро будет отмечать вся страна, — сказано в сообщении дипмиссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что западные СМИ не оставляют попыток различными способами демонизировать СССР. В настоящее время мы можем наблюдать поиски новых попыток очернить Союз в качестве победителя в войне. Так в разговоре с журналистами политолог Юрий Светов прокомментировал сюжет на немецком телевидении, в котором советских солдат назвали «оккупантами».