Посольство РФ: США развязали «визовую войну» с Россией

https://static.news.ru/photo/fda09bf2-4730-11eb-985c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/RussiaInUSA/Global Look Press

Посольство России в США опровергло пятничный материал (25 декабря) газеты Washington Post о «визовой войне» Вашингтона и Москвы, отметив, что именно американцы в полной мере несут ответственность за дипломатический конфликт между странами.

В своём Facebook посольство отметило , что газета некорректно возлагает на Россию ответственность за «тупик» в дипломатических отношениях. В российском диппредставительстве считают, что издание попросту вводит читателей в заблуждение, причём, делает это намеренно.

Ещё раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами т. н. «визовой войны», навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников, — заявили в посольстве.

Там также отметили, что никаких отказов в визах американским дипломатам не было и Россия действует в строгом соответствии с принципом взаимности.

Количество выдаваемых нами виз американским чиновникам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США, — заявили в диппредставительстве.

Российские дипломаты заявили, что неоднократно призывали американских коллег нормализовать консульские и визовые отношения. «Мяч на американской стороне», — резюмировали там.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в посольстве России в США заявили, что ограничения в работе генеральных консульств Соединённых Штатов Америки во Владивостоке, Екатеринбурге и Москве были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) ещё в марте 2020 года.

О возможном закрытии консульств некоторое время назад сообщил «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники. Прекращение их работы связывают с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.