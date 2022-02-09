Посольство РФ: США лишают латиноамериканские страны свободы выбора

В посольстве России в Вашингтоне заявили о том, что ситуация, когда власти США выступают со своими заявлениями, касающимися России, приводит к тому, что латиноамериканским странам отказывают «в свободном выборе внешнеполитического курса и партнёров». Тем самым отбирая у них суверенное право на самоопределение.

По словам <...> (экс-пресс-секретаря Госдепа США Виктории — NEWS.ru) Нуланд, латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии, — сказано в сообщении в Twitter.

Как подчёркивается в документе, такими действиями США «отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнёров».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит развивать отношения со странами Латинской Америки. По словам дипломата, на этот процесс не повлияют переговоры РФ по гарантиям безопасности с США и НАТО. Он также охарактеризовал их как «насыщенные», которые охватывают экономические, гуманитарные, образовательные, спортивные контакты, а также военно-техническое сотрудничество «в полном соответствии с нормами международного права».

Также российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что латиноамериканские страны тянутся к России, но из-за угроз США «вынуждены оглядываться».