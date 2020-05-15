Посольство РФ раскритиковало слова президента Латвии о праздновании 9 Мая

Посольство России в Латвии раскритиковало слова президента республики Эгилса Левитса о неприемлемости празднования в стране Дня Победы.
В диппредставительстве вспомнили скандальный эпизод в заведении «Куриныш» в Юрмале, администрация которого 9 мая отказалась обслуживать посетителей с георгиевскими лентами. Представители посольства отметили, что после этого инцидента «может привидеться разное».
Например, что 9 Мая в Латвии не отмечают, что многие жители Латвийской Республики не являются патриотами своей страны. Это всё особенности местной «националистической кухни», — говорится в сообщении на странице российского диппредставительства в Facebook.
Также слова президента Латвии раскритиковал депутат Европарламента от республики Нил Ушаков. Он
Как ранее передавал NEWS.ru, Эгилс Левитс поставил под сомнение патриотизм жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая.
Он напомнил, что те, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, могут делать это 8 мая. Кроме того, он добавил, что в Латвии, в отличие от Западной Европы, после Победы одна оккупационная власть сменила другую.
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