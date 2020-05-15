Посольство РФ раскритиковало слова президента Латвии о праздновании 9 Мая

https://static.news.ru/photo/a972486c-96bb-11ea-8e50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edijs Palens/Global Look Press

Посольство России в Латвии раскритиковало слова президента республики Эгилса Левитса о неприемлемости празднования в стране Дня Победы.

В диппредставительстве вспомнили скандальный эпизод в заведении «Куриныш» в Юрмале, администрация которого 9 мая отказалась обслуживать посетителей с георгиевскими лентами. Представители посольства отметили, что после этого инцидента «может привидеться разное».

Например, что 9 Мая в Латвии не отмечают, что многие жители Латвийской Республики не являются патриотами своей страны. Это всё особенности местной «националистической кухни», — говорится в сообщении на странице российского диппредставительства в Facebook.

Также слова президента Латвии раскритиковал депутат Европарламента от республики Нил Ушаков. Он написал в Facebook, что в компетенцию президента не входит определять, кто является патриотом страны, а кто нет.

Как ранее передавал NEWS.ru, Эгилс Левитс поставил под сомнение патриотизм жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая.

Он напомнил, что те, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, могут делать это 8 мая. Кроме того, он добавил, что в Латвии, в отличие от Западной Европы, после Победы одна оккупационная власть сменила другую.