https://static.news.ru/photo/cf9648be-dd51-11e9-af81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Embassy in London/facebook.com

Российское посольство в Британии прокомментировало информацию о намерении отравленного в Эймсбери Чарли Роули судиться с Москвой.

Пресс-секретарь диппредставительства пояснил, что в силу принципа суверенного равенства Россия неподсудна судам Великобритании, передаёт РИА Новости .

Российская же правоохранительная и судебная система с самого начала была готова выполнить свои обязанности в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны, но натолкнулась на упрямый отказ британских коллег от какого-либо сотрудничества, — пояснил он.

Сейчас речь идёт о самых предварительных планах Роули, а иск к правительству РФ его адвокат рассматривает как один из вариантов, отметил пресс-секретарь. По его словам, российское посольство полностью разделяет стремление Роули установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стёрджес.

Чарли стремится к ясности вокруг «вопросов без ответа», а ведь именно так называется регулярно обновляемый доклад посольства с нашими вопросами к британским властям. Среди них и те, которые непосредственно касаются отравления Чарли Роули, — сказал представитель посольства.

Москва также задавала вопросы, где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервно-паралитическим веществом, где этот флакон находился с марта по июнь и имеет ли он отношение к инциденту в Солсбери, сказал дипломат.

Пресс-секретарь посольства посетовал на то, что РФ до сих пор не добилась от Лондона адекватных ответов на эти вопросы.

Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права, в первую очередь закреплённое в Европейской конвенции о правах человека право на справедливое судебное разбирательство, — отметил представитель дипмиссии.

Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, намерен судиться с Россией. Мужчина планирует потребовать компенсацию в размере около миллиона фунтов стерлингов. Британец заявил, что инцидент сильно повлиял на его жизнь, поэтому он «хочет справедливости».

О случившемся в Эймсбери стало известно 4 июля 2018 года. Тогда британская полиция сообщила, что два человека оказались под воздействием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стёрджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. 30 июля её кремировали. Роули удалось выжить, но его парализовало.

В Скотленд-Ярде заявляли, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее сенатор Франц Клинцевич предложил Роули пройти лечение в России. Российская сторона, по словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности, может предоставить англичанину реабилитацию при условии, что её оплатят спецслужбы королевства, писал News.ru.