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Посольство РФ призвало США уничтожить остатки химоружия

Посольство РФ обвинило США в специальном затягивании уничтожения химоружия
05:30, 23 марта 2022
Посольство РФ призвало США уничтожить остатки химоружия Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press
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Посольство РФ в Вашингтоне обвинило Белый дом в том, что США преднамеренно затягивают уничтожение химического оружия. Российские дипломаты призвали американские власти завершить данный процесс, сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия в 2017 году уничтожила свои запасы химоружия, это зафиксировали эксперты профильной международной организацией — ОЗХО.

США в свою очередь нарочно затянули с уничтожением остающихся 3% химического оружия, которое всё ещё представляет серьёзную угрозу всему миру. Мы призываем США ликвидировать всё их химическое оружие, — отметили в посольстве.

Ранее стало известно, что посол в США Анатолий Антонов заявил: утверждения Вашингтона о намерениях России использовать химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать РФ. По его словам, в Госдепартаменте опять не привели ни одного доказательства намерений Москвы. Грош цена подобным обвинениям, добавил дипломат.

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