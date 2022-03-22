Посольство РФ призвало США уничтожить остатки химоружия

Посольство РФ в Вашингтоне обвинило Белый дом в том, что США преднамеренно затягивают уничтожение химического оружия. Российские дипломаты призвали американские власти завершить данный процесс, сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули , что Россия в 2017 году уничтожила свои запасы химоружия, это зафиксировали эксперты профильной международной организацией — ОЗХО.

США в свою очередь нарочно затянули с уничтожением остающихся 3% химического оружия, которое всё ещё представляет серьёзную угрозу всему миру. Мы призываем США ликвидировать всё их химическое оружие, — отметили в посольстве.

Ранее стало известно, что посол в США Анатолий Антонов заявил: утверждения Вашингтона о намерениях России использовать химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать РФ. По его словам, в Госдепартаменте опять не привели ни одного доказательства намерений Москвы. Грош цена подобным обвинениям, добавил дипломат.