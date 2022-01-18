Посольство РФ призвало США прекратить поставки оружия на Украину

Посольство России в США заявило о том, что Вашингтон должен подтвердить свою заинтересованность в разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись поставлять оружие Киеву. Свою позицию российское диппредставительство изложило на странице в социальной сети Facebook.

Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, — говорится в сообщении

Российские дипломаты подчеркнули, что в качестве альтернативы Вашингтону следовало бы использовать своё влияние на власти Украины и убедить их «прекратить саботаж Минских договорённостей!

Ранее в ходе специального телефонного брифинга Госдепартамента США представитель высокого ранга заявила, что США в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи. Она также уточнила, что за последний год Соединённые Штаты оказали Киеву больше помощи в сфере безопасности, чем за весь период с 2014 года.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Россия может напасть на Украину в любой момент. Кризис, по её словам, создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины». В числе этих тысяч пресс-секретарь упомянула военных, которых недавно перебросили в Белоруссию для совместных учений и «проведения дополнительных учений на восточной границе Украины».