Посольство РФ призвало США не толкать Киев на провокации

Посольство России в США призвало страны Запада не нагнетать напряжённость вокруг ситуации в Донбассе и не подталкивать «горячие головы» в Киеве к провокациям. Соответствующее заявление размещено на странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook.

Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям, — говорится в заявлении.

Таким образом в посольстве прокомментировали заявление администрации США о том, что Россия готовится к провокациям а территории Украины, в том числе с территории Белоруссии.

Также дипломаты отвергли заявление администрации США о том. что Россия якобы готовится к эскалации ситуации вокруг Украины. В посольстве отметили, что перемещать войска по своей территории имеет право любое государство.

Высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии. В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать, — говорится в заявлении.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что считают вероятным начало российского вторжения на Украину через Белоруссию в феврале. Это может произойти под прикрытием совместных военных учений. Опасения США также вызывает предстоящий референдум по изменению белорусской конституции. В Госдепартаменте считают, что это может привести к размещению ядерного оружия России на территории республики.