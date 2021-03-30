Посольство РФ пригрозило Австралии последствиями в ответ на санкции

https://static.news.ru/photo/0815e060-914b-11eb-b320-96000091f725_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Санкции, которые правительство Австралии ввело против России, являются недружественным актом. И он не останется без последствий. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-атташе посольства России в Австралии Илья Рощенков.

Ранее стало известно, что Австралия и Канада приняли в отношении Москвы ряд ограничительных мер. Под санкции Канберры попали четыре юридических лица и одно физлицо, которые были связаны со строительством Крымского моста. Глава австралийского МИД Мэрис Пейн сказала, что переправа является попыткой закрепить контроль России над Крымским полуостровом, который был якобы незаконно аннексирован.

Пресс-атташе российского посольства прокомментировал австралийские антироссийские санкции.

Расцениваем это как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий, — цитирует Рощенкова «Интерфакс».

Как передавал NEWS.ru, в Крыму благодарны властям Канады и Австралии за расширение санкций против РФ. Благодаря этому полуостров получил бесплатную рекламу местных красот и достопримечательностей. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Он отметил, что до коронавирусной пандемии полуостров посетили туристы более чем из 150 государств и многие иностранцы узнали о Крыме именно из-за ограничительных мер.