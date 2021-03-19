Посольство РФ получило письма от американцев с извинениями за Байдена

https://static.news.ru/photo/3b5fb588-f906-11e9-8018-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посольство РФ получило письма от граждан США, выступающих в поддержку дружественных отношений между странами. Об этом сообщил посол Анатолий Антонов.

На странице посольства в социальной сети Facebook российский дипломат поблагодарил всех отреагировавших на ситуацию американцев. Он подчеркнул, что многие выразили несогласие с позицией руководства своего государства и приносили извинения за поведение официального Вашингтона.

Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации, — написал Антонов.

Ранее в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей». Он также пообещал, что Россия ответит за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.