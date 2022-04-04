Посольство РФ опровергло заявление Киева о «блокировке» судна с пшеницей

Посольство РФ в Египте опровергло информацию, которую распространяет Украина, о якобы блокировке силами России судна с украинской пшеницей. Дипломаты отметили, что флот России гарантирует свободу торгового судоходства, сообщает РИА Новости.

Посольство Украины в Египте ранее обвинило Москву в том, что она якобы заблокировала судно, которое направлялось в Египет. Украинские дипломаты опубликовали данные о судне с портала отслеживания судов Marine Traffic. Речь шла о судне под названием EMMAKRIS III, которое ходит под флагом Панамы.

Распространяемые Украиной сообщения о том, что Россия якобы запретила передвижение судна, загруженного украинской пшеницей, не соответствуют действительности. Суда в Одессе и Черноморске заблокированы местными украинскими военными администрациями, — пояснили российские дипломаты.

Ранее стало известно, что Россия готова вести честный диалог с западными странами, но они предъявляют Москве исключительно «краплёные карты» с целью подтвердить своё величие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине. Он назвал поведение стран Запада «обычной игрой в назначение виновных».