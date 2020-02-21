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Спасти союз России и Украины и вернуть им былую дружбу можно только при полной смене власти в Киеве. При этом занять высшие руководящие посты должны люди из ДНР и ЛНР или крымчане. Об этом заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз», политолог Антон Бредихин, комментируя интервью президента Владимира Путина, в котором он назвал причины «растаскивания» двух государств.

Глава страны считает, что крепкий союз Москвы и Киева позволил бы Европе и всему миру получить глобального и мощного конкурента. По мнению Путина, отношения двух стран осложняют те, кому этот...