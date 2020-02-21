Задержанной на территории Испании россиянке Олесе Красиловой окажут максимальное содействие в Посольство России. Об этом говорится в распространённом комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.
Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения, — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
По данным МИД, задержание Красиловой может быть связано с неким обращением американской стороны.
Налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Испании 14 февраля задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе гражданку РФ Олесю Красилову. Переводчице вменяют передачу биометрических данных третьим лицам, задержание было произведено по запросу властей Соединённых Штатов.
Красиловой грозит экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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