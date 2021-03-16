Посольство РФ: обвинения США во вмешательстве в выборы безосновательны

https://static.news.ru/photo/e79822b6-7843-11e9-a581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне заявило о том, что обвинения разведки США в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются безосновательными.

Ранее в США был опубликован доклад американской разведки, в котором содержатся обвинения Москвы в попытках поддержать Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2020 года выборах президента. Также в докладе говорится, что параллельно Россия пыталась дискредитировать соперника Трампа Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.

В сообщении посольства РФ на странице в социальной сети Facebook подготовленный разведведомством документ называют набором безосновательных обвинений.

Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий, — говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что о введении санкций в отношении РФ за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года США могут объявить уже на следующей неделе. Об этом писал NEWS.ru.