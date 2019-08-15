https://static.news.ru/photo/95f47b34-bf89-11e9-b0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявление Скотленд-Ярда о выявлении ещё одного пострадавшего в инциденте в Солсбери, которым оказался полицейский, не вызывает доверия. Об этом сообщил представитель российского посольства в Лондоне.

Непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно спустя полтора года. Упоминается о некоем "ином методе" обнаружения следов воздействия нервно-паралитического вещества, который, однако, почему-то был применён лишь сейчас, - цитирует ТАСС представителя посольства.

По его словам, в совокупности все эти нестыковки говорят о том, что информация Скотленд-Ярда не вызывает доверия.

Ранее News.ru писал, что в крови ещё одного, уже четвёртого по счёту, человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

Позже жертвами этого же яда стали два жителя соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стёрджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.

5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.

В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают, называя их инсинуациями.