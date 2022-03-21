Посольство РФ назвало ложью сообщения о создании «лагерей» в Мариуполе

Сообщения западных СМИ о якобы создании в Мариуполе «фильтрационных лагерей» являются ложью, переходящей все границы, заявило посольство РФ в Вашингтоне. По данным дипломатов, в украинском городе работают лишь пункты досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий, сообщает РИА Новости.

Информация о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы позже часть из них «ликвидировать», а часть «загнать в лагеря для работы», ранее появилась в Washington Post, Guardian и Fortune. Данные утверждения опроверг и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Обратили внимание на тиражируемые в СМИ США заявления украинских властей о якобы создании нашими военными «фильтрационных лагерей» на территории Мариуполя. Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу «в информационной войне все средства хороши, — подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии в связи с этим призвали западные СМИ «сконцентрировать внимание на преступных действиях» украинских войск. Они используют мирных украинцев в качестве «живого щита». Дипломаты считают, что во всём мире должны быть заинтересованы в разоружении «фашистских молодчиков и предании их справедливому суду».

Ранее стало известно, что Денис Пушилин заявил: взятие под контроль Мариуполя займёт отнюдь не несколько дней. По его словам, внутри города остаются несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов, основной базой которых стал завод «Азовсталь».