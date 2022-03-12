Посольство РФ назвало «ложью» сообщение WSJ о запугивании западных компаний

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Сведения американской газеты Wall Street Journal о запугивании в России западных компаний являются вымыслом, заявило посольство РФ в Вашингтоне. Дипломаты указали, что никто не собирается задерживать руководителей компаний и арестовывать их активы, сообщает РИА Новости.

В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The Wall Street Journal — это чистый вымысел, — отметили в посольстве.

Там добавили, что в России отрыто много иностранных предприятий, только американских — более тысячи.

Решение продолжать ли предпринимательскую деятельность в нашей стране — исключительно за американцами. Равно как и право проигнорировать русофобскую истерию, побуждающую иностранный бизнес понести огромные убытки, лишь бы «насолить» России, — считают в дипмиссии.

Wall Street Journal ранее сообщила, что российские власти якобы вынесли предупреждения ряду крупных западных компаний. Им якобы наносили визиты представители прокуратуры, грозя судом и конфискацией активов, в том числе товарных знаков.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: США примут ответные меры в случае конфискации Москвой активов западных компаний. Речь идёт об организациях, которые останавливают бизнес в России. Псаки уточнила, что США приветствуют действия компаний, остановивших работу в России.