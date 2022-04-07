Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России создать комфортные условия для дальнейших переговоров с Украиной. Пресс-секретарь российского президента в интервью Sky News назвал жестом доброй воли отвод российских военных от Киева и Чернигова.

Это был жест доброй воли (сокращение военной активности РФ вокруг Киева и Чернигова. — NEWS.ru), чтобы показать, что Россия действительно готова создать комфортные условия для продолжения переговоров, — сказал Дмитрий...