Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:12, 08 апреля 2022
Фото: russische-botschaft.ru
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Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ. Протест вызван актом вандализма в Трептов-парке в Берлине 7 апреля, российские дипломаты требуют устранить его последствия, сообщается на сайте дипмиссии.
Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов, — отметили российские дипломаты.
Они добавили, что таким вопиющим актом вандализма возмущены до глубины души, и опубликовали фотографию памятника.
Ранее стало известно, что 26 марта в Греции неизвестные осквернили памятник русскому адмиралу Фёдору Ушакову на острове Корфу. Посольство России в стране потребовало от властей расследования инцидента и наказания виновных.