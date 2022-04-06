Посольство отметило реакцию США на видео с расправой над военными РФ
Посольство РФ: реакция США на видео с расправой над военными РФ оказалась равнодушной
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:18, 07 апреля 2022
Фото: washington.mid.ru
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Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что власти США равнодушно отреагировали на видеозапись с расправой украинских солдат над ранеными российскими военнослужащими. В дипмиссии считают, что это говорит о предвзятом отношении Белого дома, сообщает ТАСС.
Вызывает недоумение, что публикация не получила широкой огласки в США, как это было в случае с постановочной провокацией о якобы [имевших место] российских военных преступлениях в городе Буче, — отметили в посольстве.
Равнодушную реакцию Белого дома на такой эпизод дипломаты назвали показательной. Они указали также на отсутствие призывов к проведению расследования и наказанию виновных.
Такой подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине. Может уже хватит покрывать преступников и отмалчиваться по поводу злодеяний нелюдей? — задались вопросом в дипмиссии.
Там добавили, что давно стала пустозвонством приверженность США демократии и соблюдению прав человека.
Ранее стало известно, что газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, запечатлевшей расправу солдат ВСУ над ранеными российскими военными. В издании подчеркнули, что в кадр попал эпизод с пленными военнослужащими неподалеку от деревни к западу от Киева.