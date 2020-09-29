Посольство Британии раскрыло подробности санкций против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/c3fb2f46-026d-11eb-93be-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Санкции Лондона, введённые в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко, подразумевают запрет на въезд в Великобританию, а также заморозку их активов.

Великобритания ввела санкции против Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко и Игоря Сергеенко, а также других лиц, причастных к серьёзному нарушению прав человека в Беларуси. Им будет запрещён въезд в Соединённое Королевство, их активы будут заморожены, — сообщается в Telegram-канале посольства Британии в РФ.

В Британии уверены, что «режим Александра Лукашенко несёт ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Беларуси». Главу Белоруссии обвинили также в том, что он, несмотря на неоднократные призывы мирового сообщества, отказался вступить в диалог с оппозицией и только усилил «жестокие репрессии».

Дипломаты также указали, что «санкции введены в рамках независимого режима санкций (Global Human Rights sanctions regime), который вступил в силу в июле». Этот режим позволяет Великобритании запрещать нарушителям прав человека приезжать в страну, «проводить денежные средства через британские банки и извлекать какую-либо прибыль от экономики Соединённого Королевства».

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Великобритании решило ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё нескольких чиновников. В чёрный список попал старший сын белорусского лидера Виктор. Он занимает должность помощника президента по национальной безопасности. Кроме того, под санкции попали ещё шесть других высокопоставленных представителей белорусских властей, среди которых глава МВД Юрий Караев. Власти Канады приняли аналогичные меры.

Выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.