Посольство Армении в Москве выступило с заявлением о показе фильма о Нжде

Посольство Армении в Москве выступило с заявлением в связи с показом фильма «Гарегин Нжде». Оно призвало воздержаться от «распространения откровенно ложной информации», говорится в тексте заявления на странице диппредставительства в Facebook.

Посольство РА в РФ находится на связи как с Союзом армян России и другими армянскими организациями, действующими на территории РФ, так и с российскими властями. Посольство также внимательно следит за публикациями в прессе, — говорится в заявлении.

Также в сообщении посольства говорится о «недопустимости спекуляции» на данную тему и содержатся призывы воздержаться от распространения «откровенно ложной» информации.

В САР, в свою очередь, напомнили, что коллаборационист Нжде был награждён за службу Российской империи двумя Георгиевскими крестами и орденами Святого Владимира и Святой Анны. Что касается уголовного преследования Нжде, он был осуждён в 1948 году по четырём статьям УК РСФСР.

Ранее сообщалось, что в Союзе армян России 28 января не состоялся показ фильма об армянском коллаборационисте Гарегине Нжде, сообщают «Известия». Перед самым началом показа сотрудники прокуратуры зачитали предупреждение о незаконности показа данного фильма.