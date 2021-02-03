Посол Великобритании поддержала блокировку украинских телеканалов

https://static.news.ru/photo/39f35f24-66bf-11eb-bf6d-96000091f725_660.jpg Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс приветствовала решение украинского лидера Владимира Зеленского о введении пятилетних санкций против телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа, — написала в Twitter Симмонс.

I welcome @ZelenskyyUa âs bold action in tackling disinformation, which causes real harm to . I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021

Как писал NEWS.ru, санкции против украинских телеканалов поддержало накануне посольство США в Киеве. Там подчеркнули необходимость работать вместе, «чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств».

Россия, в свою очередь, осудила власти Украины за блокировку телеканалов. В Кремле считают, что международным организациям следует обратить на это решение Киева внимание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что блокировка или даже ограничение работы телеканалов — это решение, которое не соответствует ни международным нормам, ни общему пониманию принципов деятельности СМИ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что санкции против телеканалов являются трудным решением. Он объяснил их введение борьбой с пропагандой. Политик подчеркнул, что поддерживает свободу слова, но выступает против «пропаганды, финансируемой страной-агрессором», имея в виду Россию.