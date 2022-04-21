Посол в США сообщил о намерении РФ добиться безъядерного статуса Украины

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил о намерении России добиться безъядерного и нейтрального статуса Украины. Его слова опубликовал Telegram-канал российской дипмиссии в Америке.

Именно на цели демилитаризации, денацификации и направлена российская специальная на Украине и в Донбассе. Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся!- заявил дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу. Однако, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видел российский проект документа по мирному урегулированию.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военный действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Он отметил, что невозможно говорить о нейтральном статусе, пока продолжается спецоперация России на Украине.