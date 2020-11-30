Посол Украины в Японии поддержал Токио в вопросе южных Курил

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Украинский посол в Японии Сергей Корсунский 30 ноября, во время пресс-конференции в Национальном клубе печати в Токио, поддержал позицию властей азиатской страны в вопросе принадлежности южных Курил.

Дипломат также выразил надежду, что два государства «будут сотрудничать ради восстановления своей территориальной целостности», передаёт агентство «Киодо».

Весь архипелаг Курильских островов вошёл в состав Советского Союза после окончания Второй мировой войны. При этом в Токио до сих пор считают, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова, называемые японскими властями «северными территориями», принадлежат Японии. Москва при этом не раз давала понять, что Курилы принадлежат России и Кремль не признаёт сам факт территориального спора.

Шансы Токио на возврат Курильских островов может повысить отставка министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Такое мнение высказал японский политолог Кэнро Нагоси. В статье для Yahoo News Japan он указал на жёсткую позицию главы внешнеполитического ведомства. По его мнению, у Японии может появиться вероятность вернуть хотя бы два острова архипелага, если идеологический оппонент уйдёт с поста.

Летом 2020 года были приняты поправки в Конституцию РФ. Как писал NEWS.ru, среди изменений оказались такие важнейшие положения, как суверенитет и территориальная целостность. Новые нормы призваны поставить точку в политических дискуссиях о статусе Курил. Прежде всего — внутри самой России.