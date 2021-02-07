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Посол Украины раскритиковал власти Германии из-за России

17:02, 07 февраля 2021 36

Посол Украины Андрей Мельник гневно высказался о решении немецких властей продолжить строительство газопровода «Северный поток-2» и запустить его. По словам дипломата, в ФРГ поддались якобы российской пропаганде, который президент РФ Владимир Путин пытается исказить историческую правду.

Дипломат заявил, что власти ФРГ намеренно пытаются исказить исторические факты. Он напомнил, что в годы войны украинская нация так же сильно пострадала от действий гитлеровской Германии и множество людей подверглось пыткам и геноциду.

По словам Мельника, Германия сейчас пытается реабилитироваться. Он заявил, что зарубежное государство пытается «искупить свою вину только перед Россией». Дипломат также высказался, что порабощение украинцев и захват территории страны в те времена был главной частью планов Гитлера в войне с СССР, а 22 июня 1941 года от обстрелов люфтваффе пострадали, в первую очередь, именно украинские города.

Именно вот этот более «широкий контекст» и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради обеления «Северного потока-2», который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, — завершил свою речь посол. Его слова приводит «Укринформ».

Ранее NEWS.ru писал, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак рассказал об отношении к России. Он заявил, что с его страной воюет Кремль, простые же россияне «понимают, что происходит». Однако РФ, по его словам, должна быть призвана к ответу.

Командующий напомнил о том, как в мире менялось отношение к Германии после Второй мировой войны, заметив, что этот процесс занял десятилетия. По его словам, далеко не все россияне ненавидят Украину, однако Кремль пытается разжечь ненависть «всеми силами», убеждён Хомчак.

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