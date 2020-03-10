https://static.news.ru/photo/fda8b3f2-62d7-11ea-9565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военная операция в сирийском Идлибе была инициирована Россией. а не Дамаском. Такое мнение высказал посол США в Турции Дэвид Саттерфилд. Он объяснил, что это было тщательно спланированным решением российских властей.

Я подчёркиваю: это российская агрессия, потому что сирийский режим самостоятельно не мог проводить эту кампанию, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что наступление в Идлибе стало возможным благодаря постоянной активности России в воздухе и на земле, но особенно благодаря воздушной поддержке. По его словам, Россия своими действиями в регионе пыталась заставить Анкару принимать решения, выгодные ей в политическом плане.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: страна ждёт поддержки от союзников по НАТО для разрешения конфликта в мятежной сирийской провинции Идлиб. В конце февраля Турция оказалась в шаге от войны с правительственной армией Сирии.

Столкновения в Идлибе утихли после 5 марта, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и российский глава Владимир Путин объявили о прекращении огня. Россия поддерживает сирийское правительство Башара Асада, и турецкое наступление прервалось благодаря в том числе вводу российской военной полиции в стратегически важный город Серакиб.