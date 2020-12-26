Посол США в РФ заявил, что не будет прививаться вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/701d27ea-4849-11eb-99ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский МИД предложил послу США в стране Джону Салливану сделать прививку вакциной «Спутник V». Дипломат отказался, сославшись на то, что не хочет лишать кого-то из граждан РФ этой возможности.

Ранее посольство США в Москве выложило в соцсетях фотографии, посвящённые подготовке к Рождеству и Новому году. При этом было опубликовано шуточное послание Салливана Санта-Клаусу, где тот рассказал, что в прошлом году вёл себя хорошо, носил маску и соблюдал дистанцию. Посол попросил новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.

МИД РФ в той же манере предложил подарок «от Деда Мороза» — «Спутник V», который одобрен для применения людьми старше 60 лет и подходит послу. В ответ Салливан написал, что благодарит за предложение, но он не хочет получить дозу вакцины, предназначенную для кого-то из граждан РФ.

Тем не менее, если российский МИД прислушивается к нашим праздничным пожеланиям и заявляет, что у него есть связи с Дедом Морозом, то лучшим подарком может быть немедленное освобождение несправедливо осуждённых граждан США — Пола Уилана и Тревора Рида, — цитирует ТАСС сообщение посольства США.

Как писал NEWS.ru, инициатива администрации президента Дональда Трампа закрыть генконсульство США во Владивостоке и заморозить работу генконсульства в Екатеринбурге вызвала неоднозначную реакцию внутри американского истеблишмента. Бывший посол в России Майкл Макфол назвал это ударом по прямому взаимодействию с российским обществом.