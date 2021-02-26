Посол США в РФ посетил место гибели Бориса Немцова

https://static.news.ru/photo/a44b13e2-78cd-11eb-93cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол США в РФ Джон Салливан в субботу, 27 февраля, пришёл на Большой Москворецкий мост. Он посетил место гибели политика Бориса Немцова.

Посол Салливан присоединился к коллегам по случаю шестой годовщины жестокого убийства Бориса Немцова, российского политика, посвятившего себя борьбе за лучше будущее для своей страны и для сограждан. Он остаётся вдохновителем для многих, кто борется за правосудие, открытость и свободу, — сообщила в Twitter пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля, перед завершением рабочей поездки в Москву, к месту гибели Немцова пришёл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европейское внешнеполитическое ведомство отметило, что Боррель почтил память выдающегося оппозиционного деятеля, который был убит шесть лет назад в центре Москвы.