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Посол США в РФ посетил место гибели Бориса Немцова

10:22, 27 февраля 2021 49
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол США в РФ Джон Салливан в субботу, 27 февраля, пришёл на Большой Москворецкий мост. Он посетил место гибели политика Бориса Немцова.

Посол Салливан присоединился к коллегам по случаю шестой годовщины жестокого убийства Бориса Немцова, российского политика, посвятившего себя борьбе за лучше будущее для своей страны и для сограждан. Он остаётся вдохновителем для многих, кто борется за правосудие, открытость и свободу, — сообщила в Twitter пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля, перед завершением рабочей поездки в Москву, к месту гибели Немцова пришёл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европейское внешнеполитическое ведомство отметило, что Боррель почтил память выдающегося оппозиционного деятеля, который был убит шесть лет назад в центре Москвы.

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