Посол США Салливан рассказал о встрече с помощником Путина

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. В эфире телеканала «Дождь» дипломат уточнил, что поговорить удалось об итогах саммита РФ — США.

В Кремле я встретился с послом Юрием Ушаковым. Мы оба согласились с тем, что встреча в Женеве была полезной, но она ознаменовала собой лишь начало обсуждений широкого круга вопросов, — отметил Салливан.

Он добавил, что ближайшие полгода-год покажут, смогут ли США и Россия прийти к более конкретным достижениям на практике.

Ранее стало известно, что 24 июня посол США в РФ Джон Салливан вернулся в Россию. По его словам, он рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надёжной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России.