Посол США призвал Россию обсуждать со Штатами ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/d677d07a-62df-11eb-a2be-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна обсуждать с Соединёнными Штатами Америки ситуацию вокруг блогера и оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.

В интервью телеканалу «Дождь» он ответил на соответствующий вопрос, в котором уточнялось, что ситуация является острой для обеих стран. Салливан признал, что хотя это дело не входит в сферу двусторонних отношений, всё же есть ряд аспектов, которые вызывают озабоченность США.

Дипломат заметил, что его государство обеспокоено якобы применением химического оружия в ситуации с отравлением Навального. Также остаётся открытым вопрос в области соблюдения прав человека в отношении оппозиционера.

Этот вопрос, безусловно, должен обсуждаться Соединёнными Штатами и Россией. Но он также должен обсуждаться на многосторонней платформе, например, в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — NEWS.ru), поскольку касается использования химического оружия, нервно-паралитического вещества, которым был отравлен г-н Навальный. А это очень серьёзная многосторонняя озабоченность, которая должна быть рассмотрена в ОЗХО, — считает Салливан.

Посол также сообщил о расхождениях в отношении законности ареста Навального в Москве. Блогер вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Салливан напомнил позицию Москвы, согласно которой арест Навального — внутренний правовой вопрос. Однако, по словам дипломата, Европейский суд по правам человека признал это решение незаконным.

Таким образом, у нас имеются явные расхождения по всем вопросам, связанным с делом Навального, и с течением времени ситуация только усложняется. Не думаю, что мы придём здесь к соглашению, но надеюсь, что его освободят. И вы уже слышали комментарии госсекретаря Энтони Блинкена и президента Байдена по этому делу, — сказал посол.

Как ранее писал NEWS.ru, Салливан оценил отношения РФ и США как неблагоприятные, но при этом заявил, что не видит нужды в их перезагрузке. Он призвал не сравнивать нынешнюю ситуацию с холодной войной, заметив, что сейчас дело обстоит иначе.