Посол США призвал РФ наказать причастных к отравлению Навального

https://static.news.ru/photo/994e2150-e610-11ea-9c52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Если подтвердится, что политик Алексей Навальный был отравлен, властям России следует наказать виновных. Такое заявление сделал посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан.

По его словам, этого заслуживают граждане РФ, передаёт «Интерфакс».

Если подтвердится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет важнейший момент для России. Российский народ заслуживает, чтобы все, кто имеет отношение к этому делу, понесли наказание, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что при подтверждении отравления случившееся станет серьёзным событием для Вашингтона.

Мы видим реакцию российских властей на протесты и критику правительства, свобода слова и собраний, фундаментальные принципы для любой демократии, продолжают ограничиваться, — сказал Салливан.

Власти США обеспокоены произошедшим и следят за развитием событий. Представитель страны добавил, что инцидент с Навальным — лишь один из множества убийств и нападений на активистов и журналистов.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию. Соратники политика считают, что задержка связана с попыткой скрыть следы присутствия токсинов в организме политика.

Диагноз Навального до сих пор неизвестен, однако в больнице Омска заявляли, что сообщили его близким.

Как писал NEWS.ru, состояние здоровья пациента, который впал в кому, пока не позволяет сделать точных прогнозов о его восстановлении. Об этом заявила врач-реабилитолог Анна Бондаренко.