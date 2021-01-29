Посол США признал обоюдный ущерб от санкций

https://static.news.ru/photo/5383b9a0-62e8-11eb-9529-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Антироссийские санкции, которые ввёл и постоянно расширяет Вашингтон, имеют негативный эффект в том числе для самих Соединённых Штатов. Об этом рассказал посол США в Москве Джон Салливан.

По его словам, экономические ограничения зачастую идут вразрез с интересами американских предпринимателей.

Я регулярно встречаюсь с членами Американской торговой палаты, <...> и я слышу мнение малого, среднего и крупного бизнеса о том, как важен для них российский рынок и как много они работают для облегчения доступа на этот рынок, — признал Салливан в эфире телеканала «Дождь».

Однако, подчеркнул глава дипломатической миссии, даже экономический урон для делового сообщества Соединённых Штатов не способен изменить позицию американских властей, главная задача которых — геополитическая.

Как отметил Салливан, санкции необходимы из-за действий российского правительства. Он уточнил, что истоки этого относятся к периоду, связанному с присоединением Крыма к России. Сама стратегия санкций США и их союзников, пояснил дипломат, призвана поменять политику российских властей. В том числе — по отношению к Украине.

Ранее NEWS.ru писал, что протестные акции, которые готовятся в России на 31 января, в США хотят сделать поводом для введения новых санкций.