https://static.news.ru/photo/2a242388-e210-11e9-b204-fa163e074e61_660.jpg Джон Хантсман Фото: United States Department of State/Wikimedia Commons

Представитель Соединённых Штатов в Москве Джон Хантсман выразил беспокойство из-за отсутствия доказательств по делу Пола Уилана о шпионаже.

Он отметил, что Вашингтон продолжит требовать предъявления данных.

Я по-прежнему обеспокоен тем, что российское правительство не предоставило никаких доказательств по делу Пола Уилана. Вообще никаких, — подчеркнул он в своём обращении, опубликованном в Facebook .

Министерство иностранных дел РФ в своём Twitter ответило, что гражданин США был задержан с поличным. В сообщении ведомства говорится о Марии Бутиной, Константине Ярошенко и Викторе Буте, которые, по мнению дипломатов, находятся под заключением из-за надуманных историй.

1/2 Хотели бы в очередной раз напомнить, что Пола Уилана задержали с поличным при совершении противозаконных действий, о чем было заявлено открыто. — МИД России (@MID_RF) 28 сентября 2019 г.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана 28 декабря 2018 года. Он является гражданином Ирландии, Канады, США и Великобритании. Следствие считает, что обвиняемый получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Подобная информация является гостайной.

Обвиняемый же утверждает, что думал, будто на переданном ему носителе содержатся данные культурного значения.

Ранее следствие предъявило Уилану обвинение в шпионаже в окончательной редакции, писал News.ru.