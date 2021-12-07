Посол США не считает «высылкой» отъезд российских дипломатов

Американский посол в РФ Джон Салливан отказался считать отъезд российских дипломатов из США «высылкой». Он объяснил, что американская сторона приводит в соответствие дипломатические отношения с Россией, которая выдаёт визу, дипломатическую аккредитацию и иммунитет американским дипломатам ровно на три года, об этом он сообщил в интервью РБК.

Когда американский дипломат приезжает в Россию, он получает визу на три года, ему разрешается въехать в страну и в течение трёх лет, он также получает дипломатическую аккредитацию, дипломатический статус и иммунитет. В этом смысле дипломат не может подвергнуться уголовному преследованию и так далее. Для российских послов мы тоже выдавали визы на три года, но когда действие визы истекало, иммунитет и привилегии, которые получал российский дипломат, не истекали. У них оставались все те же привилегии, и им было не обязательно уезжать. К нам, к нашим дипломатам здесь не было такого же отношения, — описал действовавшую ранее практику посол Салливан.

Дипломат отметил, что Соединённые Штаты лишь следуют логике России, придерживающейся принципов взаимности в дипломатических отношениях. Он не согласен с мнением российского посла в США Анатолия Антонова о «фактическом выдворении» из США российских дипломатов.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее сообщил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супругов дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку своих дипломатов. Сенатор отметил, что подобные шаги американских коллег приводят к стагнации российско-американских отношений.