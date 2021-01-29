Посол США назвал обвинения МИД РФ в призывах к протестам безосновательными

https://static.news.ru/photo/1c8b0164-625d-11eb-a3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинения российского Министерства иностранных дел в сторону посольства Соединённых Штатов в призывах к протестным акциям безосновательны, так как строятся на предупреждении для американских граждан, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

Я в прошлые выходные по телефону обсуждал с моим коллегой и другом, заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым обеспокоенность, которую, как вы видели, выразило правительство России, которую я считаю безосновательной, — сказал он в интервью телеканалу «Дождь».

Дипломат отметил, что всем было известно о предстоящих акциях и в предупреждении посольство просило американских граждан не приближаться к месту их проведения. Он отметил, что обязан обеспечить безопасность граждан США в России. Если становится известно о запланированной протестной акции, позиция представительства состоит в том, что американцы не должны там оказаться.

Всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное, то есть возможны случаи насилия, — подчеркнул он.

Представитель США напомнил, что подобные сообщения разместили и другие посольства. Кроме того, российское посольство в Вашингтоне публикует такие же сообщения во время демонстрации в Америке.

Представляете себе, как бы нас начали обвинять в том, что мы, США, отправляем людей на демонстрации или даже организуем их? — сказал он, предположив, что было бы, если бы предупреждения не было и американские граждане оказались на акции протеста.

Салливан выразил сожаление, что сообщения на сайте посольства США используются для критики в адрес Вашингтона.

Ранее посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России акций 23 января. Эта информация предназначалась для американских граждан, которым рекомендовали избегать мест проведения митингов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство «будет отвечать» на этот шаг. Она считает это не информированием, а инструкцией.

В посольстве ответили, что это стандартная консульская практика представительств многих стран, которая позволяет обеспечить безопасность находящихся в РФ американцев.

Акции в поддержку Навального прошли во многих городах России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что на акции вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек, писал NEWS.ru.