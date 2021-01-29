Посол: США готовы делиться с РФ информацией для предотвращения терактов

https://static.news.ru/photo/e0e99176-62e2-11eb-8415-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Несмотря на отсутствие открытого диалога России и Соединённых Штатов Америки по борьбе с боевиками, Белый дом продолжит делиться с Москвой информацией для предотвращения терактов, рассказал посол США в РФ Джон Салливан.

Он добавил, что в США по-прежнему готовы помогать Кремлю не допускать убийства радикалами мирных граждан в РФ и других государствах, и неважно, идёт ли речь о взрывах в Москве или, как в декабре 2019-го, в Санкт-Петербурге.

Если помните, больше года назад президент [РФ Владимир] Путин позвонил президенту [США Дональду] Трампу, чтобы поблагодарить своего американского коллегу за предоставленную нами информацию, которая помогла предотвратить серьёзный теракт в России. Я, как американский посол, горжусь тем, что моё правительство предоставляет информацию, которая помогает защищать россиян от насилия со стороны террористов, — рассказал Салливан в эфире телеканала «Дождь».

Он отметил, что Россия должна обсуждать с Соединёнными Штатами Америки ситуацию вокруг блогера и оппозиционера Алексея Навального. Салливан признал, что, хотя это дело не входит в сферу двусторонних отношений, всё же есть ряд аспектов, которые вызывают озабоченность США.

Дипломат заметил, что его государство обеспокоено вероятным применением химического оружия в ситуации с якобы отравлением Навального. Также остаётся открытым вопрос в области соблюдения прав человека в отношении блогера. Салливан оценил отношения РФ и США как неблагоприятные, но при этом заявил, что не видит нужды в их перезагрузке. Он призвал не сравнивать нынешнюю ситуацию с холодной войной, заметив, что сейчас дело обстоит иначе.

Администрацию лидера США Джо Байдена призывают подготовить ответ на возможные действия российских властей в отношении запланированных на эти выходные протестов. Об этом говорится в письме нового главы сенатского комитета по международным отношениям Боба Менендеса к госсекретарю Тони Блинкену. Текстом послания пресс-служба сенатора поделилась с NEWS.ru. Законодатель требует, чтобы Госдеп и Минфин изучили расследования Алексея Навального. Это, по его мнению, поможет определить новые цели возможного санкционного давления.