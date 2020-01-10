Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал ориентировочный срок прибытия нового посла США Джона Салливана.
По словам политика, представителя американской стороны следует ожидать в Москве до конца января 2020 года. Рябков также выразил надежду на улучшение взаимоотношений между Россией и США.
Американский посол уже проводил переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым. На них обсуждалось решение проблем в двусторонних отношениях,
Как писал NEWS.ru ранее, президент США выдвинул на пост нового посла в октябре 2019 года. До этого момента Салливан занимал должность заместителя госсекретаря.
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