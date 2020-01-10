https://static.news.ru/photo/8eda8db8-33b8-11ea-a090-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал ориентировочный срок прибытия нового посла США Джона Салливана.

По словам политика, представителя американской стороны следует ожидать в Москве до конца января 2020 года. Рябков также выразил надежду на улучшение взаимоотношений между Россией и США.

Американский посол уже проводил переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым. На них обсуждалось решение проблем в двусторонних отношениях, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, президент США выдвинул на пост нового посла в октябре 2019 года. До этого момента Салливан занимал должность заместителя госсекретаря.