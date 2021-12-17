Посол в США Антонов объяснил сближение России и Китая

Посол России в США Анатолий Антонов назвал причину стратегического сближения России и Китая. По его словам, это ситуация в мире, приводит слова дипломата Newsweek.

Нет сомнений в том, что нынешняя ситуация в мире способствует дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Но в отличие от США и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей против какой-либо суверенной страны, — пояснил Антонов.

Так дипломат ответил на вопрос, включено ли в повестку российско-китайских переговоров обсуждение ситуации на Украине.

Владимир Путин в среду, 15 декабря, провёл переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках видеоконференции. Китайский лидер высказал точку зрения, что Москва и Пекин должны оказывать поддержку государствам, которые входят в ШОС, и не позволять другим государствам вмешиваться в их дела. Российский президент согласился с этим, признав важность принципа «спина к спине».

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку российско-китайских отношений. Он также отметил характерное для российского лидера противостояние попыткам поссорить две страны.