https://static.news.ru/photo/88876376-6524-11ea-a1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советы из-за рубежа о поправках в Конституцию РФ являются неуместными, так как они касаются только россиян. Об этом заявил посол Швейцарии в России Ив Россье.

Содержание Конституции должно определяться народом, населением страны. Если бы мне кто-то давал советы из-за рубежа, то я бы не стал его слушать, — сказал журналистам политик, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 64% российских граждан поддержат предложенные изменения в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения. Опрос показал, что принять участие в голосовании по поправкам планируют 69% респондентов.

Совет Федерации одобрил 11 марта 2020 года закон о поправках в Конституцию России. Реформа Основного закона касается новых требований, выдвигаемых главе государства, правительству и государственным чиновникам различного ранга. Также документ закрепляет соцгарантии перед населением, меняет полномочия парламента, запрещает отчуждение федеральных территорий, устанавливает статус русского языка, а также упоминает Бога в главе, посвящённой преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволят действующему президенту РФ Владимиру Путину снова выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя государства в 2024 году.

Общенародное голосование за поправки в Конституцию РФ пройдёт 22 апреля. Этот день объявлен выходным для граждан страны.