Посол: Россия настаивает на предоставление Германией анализов Навального

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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев завил, что Россия ждёт от Германии предоставление анализов Навального. Именно поэтому сейчас у Москвы отсутствует готовность сотрудничать с Берлином, так как много вопросов были оставлены без ответов.

Несмотря на это, Нечаев выразил надежду, что прокуроры двух стран будут работать вместе.

Для этого нам нужна поддержка Германии, потому что без конкретных доказательств, о которых много говорится, но мало показывается, мы не можем многое сделать в настоящий момент, — заявил российский дипломат в интервью Berliner Zeitung.

Посол добавил, что российские власти уже начали собственное расследование по происшествию с Навальным, в рамках которого было осмотрено множество объектов. Но в любом случае для начала уголовного процесса требуются анализы как доказательство того, что блогера действительно отравили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Франции подтвердило получение запроса от российских властей по предоставлению информации об отравлении политика Алексея Навального. В настоящий момент он находится на рассмотрении.