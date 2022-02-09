Посол России заявил о намерении британского МИД «давить» на Россию

Посол России в Британии Андрей Келин заявил в интервью «России 24» о желании Лондона «давить» на Россию в ходе переговоров главы британского МИД Лиз Трасс в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, об этом свидетельствует некое заявление Трасс, которое она сделала перед полётом в Россию.

Это заявление, его содержание не свидетельствуют [о желании] искать здесь что-либо, думать о чём-то. Думать не хочется, судя по всему, хочется давить. Это привычная американская дипломатия, — сказал российский посол.

Точного текста заявления Трасс Келин не привёл.

При этом он предположил, что политику Лондона нельзя воспринимать серьёзно, и необходимо возвращаться к серьёзным размышлениям о будущем европейской безопасности, характерным в том числе для 1990х годов.

Глава британского внешнеполитического ведомства прилетела в Москву 9 февраля с двухдневным визитом. Она намерена встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию по Украине. Также Лиз Трасс намерена обсудить отношения Лондона и Москвы, международную повестку. Накануне дипломат предупредила о возможных санкциях против России.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва выступает за равноправный диалог с Лондоном, однако Британии необходимо изменить тональность риторики в отношении России.