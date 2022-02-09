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Посол России заявил о намерении британского МИД «давить» на Россию

09:28, 10 февраля 2022
Посол России заявил о намерении британского МИД «давить» на Россию Андрей Келин Фото: Юрий Михайленко/ТАСС
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Посол России в Британии Андрей Келин заявил в интервью «России 24» о желании Лондона «давить» на Россию в ходе переговоров главы британского МИД Лиз Трасс в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, об этом свидетельствует некое заявление Трасс, которое она сделала перед полётом в Россию.  

Это заявление, его содержание не свидетельствуют [о желании] искать здесь что-либо, думать о чём-то. Думать не хочется, судя по всему, хочется давить. Это привычная американская дипломатия, сказал российский посол.

Точного текста заявления Трасс Келин не привёл.

При этом он предположил, что политику Лондона нельзя воспринимать серьёзно, и необходимо возвращаться к серьёзным размышлениям о будущем европейской безопасности, характерным в том числе для 1990х годов.

Глава британского внешнеполитического ведомства прилетела в Москву 9 февраля с двухдневным визитом. Она намерена встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию по Украине. Также Лиз Трасс намерена обсудить отношения Лондона и Москвы, международную повестку. Накануне дипломат предупредила о возможных санкциях против России.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва выступает за равноправный диалог с Лондоном, однако Британии необходимо изменить тональность риторики в отношении России.

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