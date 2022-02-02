Посол России в КНР объяснил, почему страны не заключают военный союз

Россия и Китай не стремятся скрепить свои политические отношения каким-либо союзом, чтобы не налагать друг на друга условные обязательства, заявил посол России в КНР Андрей Денисов. Он добавил, что китайские партнёры даже предложили формулировку «больше, чем союз», пишет ИА SM-News.

Сама по себе формулировка «выше, чем союз» − это сравнительно новая формула в нашем практическом лексиконе. Она появилась недавно. И кстати сказать, предложили её наши китайские друзья. Наши страны не оформляют союзнические отношения. У нас нет какого-либо договорного документа, который налагал бы друг на друга в известной мере безусловные обязательства, — подчеркнул Денисов.

Он назвал Россию и Китай двумя крупными странами с самостоятельными интересами. При этом Денисов подтвердил, что интересы Москвы и Пекина во многом совпадают, в частности — в области международных отношений.

Именно этим и объясняется наше солидарное голосование, например, в Совете безопасности ООН, в иных международных организациях. И не потому что мы чем-то обязаны друг другу, а потому что наши позиции объективно совпадают, — резюмировал дипломат.

Ранее руководство КНР высоко оценило слова президента России Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений, в связи с этим можно говорить и о позитивных ожиданиях в вопросе развития сотрудничества с Москвой в 2022 году, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он также прокомментировал новогоднюю телеграмму с поздравлениями, направленную российским лидером председателю КНР Си Цзиньпину.