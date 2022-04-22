Посол России в Канаде рассказал о попытках Запада замаскировать свои грехи

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Запад проводит линию на очернение Москвы с целью замаскировать собственные грехи. По его словам, такой подход помогает Западу освободиться от чувства вины за своё тёмное прошлое, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что так Степанов ответил на критику в одной из канадских газет, обвинившей в жестокости советских солдат в годы Второй мировой и российские силы в ходе спецоперации.

Всякий раз обвиняя Россию в совершении военных преступлений, Запад стремится скрыть собственные грехи и освободиться от груза вины за своё тёмное прошлое. Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что ложь о Красной армии распространяла «нацистская пропагандистская машина», а затем этим занялись военная разведка США и ЦРУ. Степанов отметил, что в России считают историческим фейком такие обвинения с попытками перенести их в наше время.

Ранее стало известно, что украинские Telegram-каналы и паблики растиражировали под видом якобы «зверств» войск РФ в Бородянке старый кадр из российского сериала «След». На фото запечатлён канализационный люк, в котором лежит якобы погибшая женщина, которая, как утверждают украинские каналы, является «убитой украинкой». На самом деле снимок оказался скриншотом кадра из серии «Неформалка».