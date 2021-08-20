Посол России в Кабуле не верит в планы экспансии талибов

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов не верит в наличие планов по экспансии в другие страны у боевиков движения «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в России). Об этом дипломат заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Я в это не верю. Я не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома будет. Страна разрушена полностью, — сказал Жирнов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Жирнова, талибы заявили публично и подтвердили в кулуарных беседах, что они не нуждаются в экспансии.

Им не нужно, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов. Насколько я понимаю, если верить их заявлениям, они хотят, чтобы Афганистан стал нормальной страной, — сказал российский посол.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.

Ранее посол России позитивно оценил первые шаги талибов у власти.